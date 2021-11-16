Kars'ta kara yoluna inen domuz sürüsü kameraya yansıdı

GÖLE, ARDAHAN (AA) - Kars'ta kara yoluna inen domuz sürüsü, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kenti Ardahan'ın Göle ilçesine bağlayan kara yolunun Boğatepe köyü yakınlarında domuz sürüsü yola indi.

Bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan kayıtlarda, sürücünün, aracının aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarpmaması için fren yaptığı görülüyor.

Oldukça kalabalık olan sürü, yolun karşısına geçtikten sonra ormanlık alana girerek gözden kayboluyor.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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