Kars'ta kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

Kars'ta bir süre önce yağan ancak soğuk hava sebebiyle erimeyen kar, belediye ekiplerince şehir dışına taşınıyor.

Kars'ta bir süre önce yağan ancak soğuk hava sebebiyle erimeyen kar, belediye ekiplerince şehir dışına taşınıyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Kars Belediyesi, bir süredir etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, sürücüler ile vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadele çalışması başlattı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki kar ile buz birikintilerine iş makinesi yardımıyla topladı.

Yollardaki kar ve buzlar, kepçelerle kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik