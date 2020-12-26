Kars'ta kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kars'ta kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

26.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:02
Kars'ta kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

Kars'ta bir süre önce yağan ancak soğuk hava sebebiyle erimeyen kar, belediye ekiplerince şehir dışına taşınıyor.

Kars'ta bir süre önce yağan ancak soğuk hava sebebiyle erimeyen kar, belediye ekiplerince şehir dışına taşınıyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Kars Belediyesi, bir süredir etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, sürücüler ile vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadele çalışması başlattı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen belediye ekipleri, cadde ve sokaklardaki kar ile buz birikintilerine iş makinesi yardımıyla topladı.

Yollardaki kar ve buzlar, kepçelerle kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Şentop Fahrettin Koca Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Coşkun Sabah Acun Ilıcalı Aslı Tandoğan Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ryan Babel Erol Bulut Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 12:02:45. #1.14#
title