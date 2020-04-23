Kars'ta kar yaşamı etkiledi
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Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Kars'ta nisan ayının son günlerinde görülen kar yağışı etkili oldu.

23.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:54
Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Kars'ta nisan ayının son günlerinde görülen kar yağışı etkili oldu.

Kentte dün gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bahar ayında etkili olan ve yaşamı etkileyen kar, vatandaşları da şaşırttı.

Bazı vatandaşlar araçları üzerinde biriken karları temizlerken, bazıları da yol ve kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

Aralıklarla devam eden kar, yüksek kesimlerin beyaza bürünmesine neden oldu.

Kaynak: AA

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