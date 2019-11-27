Kars'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Eski Kars-Erzurum kara yolunun Acısu mevkisinde kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Kışa hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kalırken bazı araçlar yoldan çıkarak kazaya yol açtı. Söz konusu mevkide 3 aracın karıştığı kazada hasar oluştu.
112 Acil Servis ve Karayolları 18 Bölge Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralananın olmadığı bildirildi.