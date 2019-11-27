Kars'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
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Kars'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

27.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:56
Kars'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi

'ın ilçesinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Eski Kars-Erzurum kara yolunun Acısu mevkisinde kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kışa hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kalırken bazı araçlar yoldan çıkarak kazaya yol açtı. Söz konusu mevkide 3 aracın karıştığı kazada hasar oluştu.

112 Acil Servis ve Karayolları 18 Bölge Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralananın olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA
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