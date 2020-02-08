Kars'ta kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor

08.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:38

Kars'ta kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Sarıkamış ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Mescitli, Handere ve Asboğa geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar kalınlığının bir metreyi aştığı Mescitli mevkisinde ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Araçlarına zincir takan sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Sürücülerden Yılmaz Karakurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve tipinin sürücülere zor anlar yaşattığını belirterek, "Mescitli mevkisinde araba kaldı ve kaymasın diye zincir attık, karla mücadeleyle uğraşıyoruz." dedi.

Minübüs sürücüsü Hacı Yıldız da "Şimdi Kars'tan geldim. Bilhassa Asboğa ve Sarıkamış arası görüş mesafesi sıfır. Sürücülerimizin dikkatli olması gerekiyor. Karakurt bölgesi yoğun kar yağışlı, sürücüler zincirsiz yola çıkmasın." ifadelerini kullandı.

Trafik ve Karayolları ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA