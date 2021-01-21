Kar yağışı ve soğuk hava yüzünden aç kalan kurt ilçe merkezine indi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava yüzünden aç kalan kurt, ilçe merkezinde yiyecek aradı.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava yüzünden aç kalan kurt, ilçe merkezinde yiyecek aradı.

Sarıçam ormanları ile ayı, kurt, vaşak, tilki gibi birçok hayvana barınma imkanı sunan 2 bin 200 rakımlı Sarıkamış'ta yaşayan yabani hayvanlar, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle beslenmekte güçlük çekiyor.

Soğuk havanın da etkili olduğu ilçede olumsuz hava koşulları sebebiyle aç kalan bir kurt, ilçe merkezine indi.

İlçedeki Yeni Mahalle'de caddelerde bir süre gezip Sarıkamış Devlet Hastanesi bahçesine girerek yiyecek arayan kurt, daha sonra Cıbıltepe Kayak Merkezi yönüne gidip bölgeden uzaklaştı.

Kurdun ilçedeki karlı zeminde gezerek yiyecek bulma çabası cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci