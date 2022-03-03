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Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

AA, Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

ERZURUM (AA) - Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kars-Iğdır ve Kars- Erzurum kara yolunu kullanacak sürücülere uyarılarda bulundu.

Sarıkamış-Erzurum kara yolunda kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Erzurum, Kars, kar, Güncel, Haberler

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