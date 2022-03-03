Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
AA, Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
ERZURUM (AA) - Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kars-Iğdır ve Kars- Erzurum kara yolunu kullanacak sürücülere uyarılarda bulundu.
Sarıkamış-Erzurum kara yolunda kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
AA / Cüneyt Çelik - Güncel