Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
KARS (AA) - Kars'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Artan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.
Sarıkamış ilçesinde de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor.
İşyeri önünde biriken karları temizleyen Sezgin Yılmaz, "Sarıkamış'a beklenen kar yağdı, inşallah bereketli olur. Misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.