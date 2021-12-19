Kars'ta kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kars'ta önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oluyor.

KARS (İHA) - Kars'ta önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oluyor.

Kent genelinde yağan kar bir anda etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar ise kar altında gezerek, karın keyfini çıkardı.

Kars genelinde etkili olan kar yağışı karayolları ekiplerini de harekete geçirdi. Kars-Erzurum karayolunda araçlar yoğun kar yağışından dolayı ilerleme zorluk çekerken, karayolları ekipleri sürekli yolların karını temizleyerek trafik akışını sağladı.

Kentte kar yağışının aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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