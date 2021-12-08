Kars'ta kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kars'ta son günlerde etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

KARS (İHA) - Kars'ta son günlerde etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü.

Kars'ta etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte vatandaşları dışarı akın etti. Kars Vadisi'ne gelen vatandaşlar burada Kars yazısı önünde fotoğraf çektirdi. Kar altında oyun oynayan vatandaşlar kameralara yansırken, kentte kar yağışının gece aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Kars'ta kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı eksi 1 derece olarak ölçüldü. - KARS

Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

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