Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
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Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta kar yağışı etkili oluyor

Kars'ta aralıklarla kar yağışı görülüyor.

Kars'ta aralıklarla kar yağışı görülüyor.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sarıkamış ilçesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

Vatandaşlardan Sait Kaya, nisan ayının ortalarında etkili olan kar yağışının şaşırttığını belirterek, "Bahar beklerken kış geldi, sobalarda kömür kalmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İnşallah havalar biran önce ısınır." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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