Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
07.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:08
Kars'ta güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı.
Kars'ta güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalandı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; Kars, Erzurum ve Ağrı'da kuvvetli kar yağışı olacağı uyarısı yapıldı. Kar yağışının gece de etkili olması beklenirken hava sıcaklığı kentte eksi 5 derece olarak ölçüldü. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı