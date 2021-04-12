Kar yağışı etkili oldu
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayında yağan kar güzel görüntüler oluşturdu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayında yağan kar güzel görüntüler oluşturdu.
Sarıkamış ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışının ardından oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Yağışla ağaçlar, bitkiler, binalar ile araçların üzeri karla kaplandı.
Kar yağışının ardından güneşin açmasıyla Hançerli düzündeki çayırlık alandaki açan çiğdemler karlı dağlarla güzel görüntü oluşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci