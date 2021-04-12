Kar yağışı etkili oldu
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Kar yağışı etkili oldu

Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayında yağan kar güzel görüntüler oluşturdu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde nisan ayında yağan kar güzel görüntüler oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışının ardından oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Yağışla ağaçlar, bitkiler, binalar ile araçların üzeri karla kaplandı.

Kar yağışının ardından güneşin açmasıyla Hançerli düzündeki çayırlık alandaki açan çiğdemler karlı dağlarla güzel görüntü oluşturdu.

Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu
Kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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