Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ta kar yağışı etkili oldu.

Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ta kar yağışı etkili oldu.

İlkbahar mevsiminde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

Bazı vatandaşlar araçları üzerinde biriken karları temizlerken bazıları da yol ve kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

Etkili olan kar yağışıyla kentte yüksek kesimler beyaza büründü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan