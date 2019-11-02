Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

02.11.2019 11:32
Kars'ta kar yağışı etkili oldu
Kaynak: DHA
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