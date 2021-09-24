Kar yağışı besicileri hazırlıksız yakaladı

KARS (AA) - Karın üstünde giden hayvanlar

Gölbaşı köyünde besicilik yapan Erdal Yokuş'un sürünün yanına gitmesi

Gölbaşı köyünde besicilik yapan Erdal Yokuş ile röportaj

Kars'ta meralarda hayvan besiciliği yapan sürü sahipleri sonbaharda aniden etkili olan kar yağışıyla zor anlar yaşadı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak bugün öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar bu bölgeleri beyaza bürüdü.

Kars-Göle kara yolunda bulunan 2344 rakımdaki Boğatepe Geçidi yakınlarında hayvanlarını otlatan besiciler aniden bastıran kar yağışıyla zor anlar yaşadı.

Yaz aylarını yaylada sürülerini otlatarak geçiren besiciler, sonbaharın ilk ayı olan eylülde ani bastıran karla yağışı nedeniyle rakımı daha düşük ve karın yağmadığı meralara indi.

Gölbaşı köyünde besicilik yapan Erdal Yokuş, aniden kar yağışı etkili olduğunu ifade ederek, "Kar yağışına şaşırdık, bu mevsimde kar yağışına şaşırdık. Bugün yağmur yağıyordu sonra kara döndü 700 hayvanımız var, kar yağmayan açık yer arıyoruz hayvanları oraya götüreceğiz." dedi.