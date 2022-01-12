KARS (İHA) - Kars'ta kar yağışı başladı

KARS Meteoroloji uyarmıştı. Kars'ta kar yağışı başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü soğuk hava ve kar yağışına karşı uyarmıştı. Kars'ta beklenen kar yağmaya başlarken, kent kısa sürede yağan kar ile birlikte beyaza büründü.

Öğlenden sonra başlayan kar, aralıklarla devam ederken, vatandaşlar ise kar ile birlikte Kars Vadisi'ne akın etti. Kars Kalesi'nin altında bulunan vadiye gelen vatandaşlar burada bol bol fotoğraf çekildi.

Kars'a karın yakıştığını ifade eden vatandaşlar, "Şehrimiz kadim bir şehir, şehrimize kar çok yakışıyor. Zaten kar yağışı başladı. Umarım inşallah daha çok yağar. Bizde bu karın tadını doya doya çıkarırız" dedi.

Öte yandan Meteoroloji Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 2 ila 10 derece azalacağı ve önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada, "Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile bugünden itibaren Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illerinde kar şeklinde beklenen yağışlarının yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmemesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Kars'ta öğlenden sonra başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kentte kar yağışından dolayı kapalı yol bulunmuyor.

Trafik ekipleri Kars dışına araçlarıyla çıkan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.