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Kars'ta kar yağışı

İhlas Haber Ajansı, Işık Çapanoğlu - Genel
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Kars'ta kar yağışı Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır deyimi doğru oldu Kars'ta etkili olan yağmurlu hava bugün yerini kar yağışına bıraktı.

KARS (İHA) - Kars'ta kar yağışı

Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır deyimi doğru oldu

KARS - Kars'ta etkili olan yağmurlu hava bugün yerini kar yağışına bıraktı. Mart ayında yağan kar, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözünü de bir kez daha doğruladı.

Hava sıcaklığının artmasına rağmen kar yağışının etkili olduğu Kars'ta gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı 3 derece oldu. Kars'ta aralıklı kar yağışı devam ederken, kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkili olduğu görüldü.

Kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Kars'ta kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derece de düştü.

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

Kars'ta kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Genel

Mart, Kars, kar, Genel, Yerel, Haberler

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