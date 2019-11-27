Kars'ta kar yağışı
Kars'ta kar yağışıKARS'a her yıl 29-30 Ekim'de yağan kar bu yıl gecikmeli geldi.
27.11.2019 17:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:03
Kars'ta kar yağışı
KARS'a her yıl 29-30 Ekim'de yağan kar bu yıl gecikmeli geldi. Sabah saatlerinde Sarıkamış ilçesinde yağan kar akşam saatlerinde Kars şehir merkezinde etkili oldu. Kar yağışı Karslılar kadar turizmcileri de sevindirdi. Karın Kars'a yakıştığını söyleyen turizmciler, 'Kar berekettir, kar kazançtır, kar huzurdur" dediler. Yağan kar kısa sürede eridi
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Kars'ta kar yağışı