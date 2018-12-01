Beyaz Örtüyle Kaplanan Kars'ta Karların Üzerinden Yüzlerce Solucan Fışkırdı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Sabah beyaz örtüyle uyananlar, arabalarının üzerinde biriken karları temizlerken ilçedeki bir mahallede karla kaplı bir alanda yer alan yüzlerce solucan ilgi odağı oldu.

2 GÜNDÜR DEVAM EDEN KAR KALINLIĞI 19 SANTİMETREYE ULAŞTI

İlçede iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının ardından ilçe merkezindeki kar kalınlığı 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 19 santimetre olarak ölçüldü. Sabah beyaz örtüyle uyananlar, arabalarının üzerinde biriken karları temizledi.

KAR YAĞIŞI VE TİPİ SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Kollardaki kar sebebiyle araçların kontrollü şekilde seyrettiği ilçedeki Kars-Digor kara yolunda ise kar yağışının yanı sıra tipi de etkili olunca sürücüler zor anlar yaşadı. İlçedeki olumsuz hava koşulları sebebiyle Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de kapanmaması için yollarda kar küreme çalışması yürütüyor.

KARIN ÜZERİNDEN YÜZLERCE SOLUCAN ÇIKTI

Ayrıca ilçenin Tepe Mahallesi'nde karla kaplı bir alanda yer alan yüzlerce solucan ilgi odağı oldu.

Tepe Mahallesi Muhtarı Öner Bulut, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirterek, "Bu mevsimde kar üzerinde yüzlerce solucanın canlı olarak görülmesi şoke etti.

"YAPRAK ZANNETTİM, YAKLAŞTIĞIMDA SOLUCAN OLDUĞUNU FARK ETTİM"

Sabah dışarı çıktığımda solucanları yaprak zannettim, sonra yaklaştığımda hepsinin canlı ve hareketli solucanlar olduğunu fark ettim. Bir anlam veremedik." dedi.