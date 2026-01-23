Haberler

Kars'ta yaşlı hasta vatandaşa AFAD paletli amfibi aracıyla ulaştı
Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan 59 yaşındaki Zafer Kuyumcu, AFAD ekipleri tarafından 8x8 amfibi aracıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerine ulaştırılan hasta, hastanede tedavi altına alındı.

Kars'ta kar ve tipide köyde mahsur kalan 59 yaşındaki hastaya AFAD ekipleri 8x8 amfibi aracıyla ulaştı.

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle yolu kapanan Akdere köyünde 59 yaşındaki Zafer Kuyumcu'nun aniden nefes darlığı yaşamaya başladı. Bunun üzerine ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ancak bölgedeki yoğun kar birikintileri ve tipi nedeniyle sağlık ekiplerinin ambulansta ilerlemesi mümkün olmadı.

Yolun kapalı olması üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ve AFAD arama kurtarma personeli sevk edildi. Normal araçların ilerleyemediği köyde, AFAD'ın her türlü arazi şartına uygun 8x8 amfibi paletli aracı sevk edildi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmalarına destek verdiği operasyonda, AFAD ekipleri amfibi araçla Zafer Kuyumcu'nun evine ulaştı. Nefes almakta güçlük çektiği belirlenen hasta, paletli araçla güvenli noktada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine ulaştırıldı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan ve oksijen desteği verilen Zafer Kuyumcu, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Kuyumcu'nun durumunun stabil olduğu bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
