Kars'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy yolu ulaşıma açıldı - Haberler
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Kars'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy yolu ulaşıma açıldı
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy yolu ulaşıma açıldı.

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy yolu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte 4 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Özellikle Kağızman ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle kapanan 10 köy yolu ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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