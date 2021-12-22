Kars'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy yolu ulaşıma açıldı
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy yolu ulaşıma açıldı.
KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy yolu ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte 4 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.
Özellikle Kağızman ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle kapanan 10 köy yolu ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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