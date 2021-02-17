Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 31 köy yolu ulaşıma kapandı
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Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 31 köy yolu ulaşıma kapandı

17.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:21
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 31 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 31 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 31 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte gece başlayan kar yağışı, gün içinde etkisini artırdı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 7, ilçelerden Akyaka'da 3, Arpaçay'da 7, Sarıkamış'ta 2 ve Selim'de 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında yoğun karla mücadele çalışması yürütüyor.

Öte yandan, Kağızman-Ağrı kara yolunun Cumaçay mevkisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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