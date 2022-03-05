Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu kapandı - Haberler

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Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu kapandı

AA, Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolu kapandı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

KARS (AA) - Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 11 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Belediye ve Karayolları ekipleri de ana arterler ve şehirler arası yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Kars, kar, Güncel, Haberler

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