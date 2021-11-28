Kars'ta kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

Kars'ta etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle belediye ekipleri tuzlama yaptı, vatandaşlar da damlarda biriken karları temizledi.

KARS (AA) - Kars'ta etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle belediye ekipleri tuzlama yaptı, vatandaşlar da damlarda biriken karları temizledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

Soğuk hava nedeniyle buzlanan yollarda belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Sarıkamış ilçesine bağlı Balıklı köyünde vatandaşlar, evlerin damında ve çevresinde biriken karları temizledi.

Kar yağışına sevinen çocuklar da köpekleriyle kar üzerinde oyunlar oynadı.

Kentte tarihi alanların beyaza bürünmesi güzel görüntüler oluşturdu.

Kars'ta kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı

Kars'ta kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title