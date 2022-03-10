Kars'ta kar tatilini fırsat bilen çocuklar kızakla kayıp kar topu oynadı - Haberler

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Kars'ta kar tatilini fırsat bilen çocuklar kızakla kayıp kar topu oynadı

AA - Hüseyin Demirci - Kültür Sanat
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Kars'ta kar tatilini fırsat bilen çocuklar kızakla kayıp kar topu oynadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar tatilini değerlendiren çocuklar kızakla kayarak eğlendi.

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kar tatilini değerlendiren çocuklar kızakla kayarak eğlendi.

Kar kalınlığının 35 santimetreye ulaştığı Sarıkamış'ta eğitime bugün ara verildi.

Kar tatilini fırsat bilen ilçedeki çocuklar da caddelerde kızak yapmanın keyfini yaşadı.

İlçedeki çocuklar, kar topu oynayıp kardan adam da yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Çocuklardan Ahmet Turut, AA muhabirine, kar tatiline sevindiklerini ifade ederek, "Kar tatilinin keyfini çıkartıyoruz, kardan adam ve kayak yapıyoruz, kızaklarla kaymak da çok zevkli." dedi.

Kars'ta kar tatilini fırsat bilen çocuklar kızakla kayıp kar topu oynadı

Kars'ta kar tatilini fırsat bilen çocuklar kızakla kayıp kar topu oynadı

Kars'ta kar tatilini fırsat bilen çocuklar kızakla kayıp kar topu oynadı

Kars'ta kar tatilini fırsat bilen çocuklar kızakla kayıp kar topu oynadı

AA / Hüseyin Demirci - Kültür Sanat

Kars, kar, Kültür Sanat, Haberler

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