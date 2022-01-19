Kars'ta kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

Kars'ta kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan öğretmen servisi ile kamyonet kurtarıldı.

KARS (AA) - Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan öğretmen servisi ile kamyonet kurtarıldı.

Dün gece başlayan ve etkisini artırarak devam eden kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyüne giden öğretmen servisi, kara saplandı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Özel İdare ekipleri iş makinesi desteğiyle aracı kurtardı.

Merkeze bağlı Bulanık köyü yakınlarında ise bir kamyonet kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda savrularak kara saplandı. İhbar üzerine olay yerine giden İl Özel İdaresi ekipleri, halat yardımıyla aracı yola çıkardı.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun karla mücadele çalışması yürüterek kapalı 108 köy yolundan 14'ünü açtı. Ekiplerin köy yollarındaki çalışmaları sürüyor.

Kars'ta kar nedeniyle yolda kalan araçlar kurtarıldı

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

Kamyonet, Öğretmen, Kars, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title