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Kars'ta kar nedeniyle yarın da eğitime ara verildi

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta kar nedeniyle yarın da eğitime ara verildi

Kars'ta, kar yağışı nedeniyle yarın da okullar tatil edildi.

KARS (AA) - Kars'ta, kar yağışı nedeniyle yarın da okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ildeki tüm okulların 11 Mart Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kentte, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de il genelinde eğitime ara verilmişti.

Kars'ta kar nedeniyle yarın da eğitime ara verildi

Kars'ta kar nedeniyle yarın da eğitime ara verildi

Kars'ta kar nedeniyle yarın da eğitime ara verildi

Kars'ta kar nedeniyle yarın da eğitime ara verildi

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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