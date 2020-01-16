Kars'ta kar nedeniyle mahsur kalan aileyi JAK timleri kurtardı
Haberler » Güncel » Kars'ta kar nedeniyle mahsur kalan aileyi JAK timleri kurtardı - Haber

Kars'ta kar nedeniyle mahsur kalan aileyi JAK timleri kurtardı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan aileyi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri kurtardı.

16.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 16.01.2020 19:00
Kars'ta kar nedeniyle mahsur kalan aileyi JAK timleri kurtardı

'ın ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan aileyi Arama Kurtarma (JAK) timleri kurtardı.

İlçeye bağlı Kızılçubuk köyü yakınlarında etkili olan kar nedeniyle bir aile otomobilleriyle mahsur kaldı.

Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı JAK timleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan 2 saatlik çalışma sonucu 4 kişilik aile kurtarıldı.

Aile daha sonra kendilerini kurtaran ve ilçe merkezine getiren JAK timleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler