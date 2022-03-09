Kars'ta kar nedeniyle bazı okullar tatil edildi

SELİM, KARS (AA) - Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta taşımalı eğitime, Sarıkamış, Selim ve Digor ilçelerinde ise tüm eğitim kurumlarında öğleden sonra eğitime ara verildi.

Kar yağışı, il merkezi, Sarıkamış, Selim ve Digor ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yağışın etkisini sürdürdüğü bu ilçelerdeki merkez ve köy okulları, bugün öğleden sonra tatil edildi.

Ayrıca il merkezinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.