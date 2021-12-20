KARS'TA KAR KAPLANLARININ ZORLU KIŞ MESAİSİ

ERZURUM (DHA) - KARS'ta etkili olan kar yağışı sonrası Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadelesi başladı. Kapalı olan alternatif yollarda hummalı çalışma yapılıyor.

Kars - Iğdır arasında bulunan 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi başta olmak üzere Kars - Erzurum ve Kars - Ardahan kara yolunda kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgelerde kar püskürtme aracıyla yollar açılıyor. Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri koordinesinde kar küreme aracı, loder ve greyderle 3 gündür aralıksız bir şekilde çalışan ekipler, buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yapıyor.

te yandan Kars- Iğdır karayolunda ilerleyen bir TIR kayarak yoldan çıktı. TIR, çekici vasıtası ile kurtarıldı.