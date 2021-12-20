KARS'TA KAR KAPLANLARININ ZORLU KIŞ MESAİSİ - Haberler
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KARS'TA KAR KAPLANLARININ ZORLU KIŞ MESAİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ta etkili olan kar yağışı sonrası Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadelesi başladı.

ERZURUM (DHA) - KARS'ta etkili olan kar yağışı sonrası Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadelesi başladı. Kapalı olan alternatif yollarda hummalı çalışma yapılıyor.

Kars - Iğdır arasında bulunan 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi başta olmak üzere Kars - Erzurum ve Kars - Ardahan kara yolunda kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgelerde kar püskürtme aracıyla yollar açılıyor. Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri koordinesinde kar küreme aracı, loder ve greyderle 3 gündür aralıksız bir şekilde çalışan ekipler, buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yapıyor.

te yandan Kars- Iğdır karayolunda ilerleyen bir TIR kayarak yoldan çıktı. TIR, çekici vasıtası ile kurtarıldı.

KARS'TA KAR KAPLANLARININ ZORLU KIŞ MESAİSİ

KARS'TA KAR KAPLANLARININ ZORLU KIŞ MESAİSİ

KARS'TA KAR KAPLANLARININ ZORLU KIŞ MESAİSİ

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