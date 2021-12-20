Kars'ta yoğun karla mücadele - Haberler
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Kars'ta yoğun karla mücadele

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel

KARS'ta etkili olan kar yağışı sonrası karayolları ekipleri yolları açık tutmak için yoğun çaba gösteriyor.

ERZURUM (DHA) -  KARS'ta etkili olan kar yağışı sonrası karayolları ekipleri yolları açık tutmak için yoğun çaba gösteriyor.

Kars - Iğdır arasında bulunan 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi başta olmak üzere Kars - Erzurum ve Kars - Ardahan kara yolunda kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgelerde kar püskürtme aracıyla yollar açılıyor. Karayolları 18'nci Bölge Müdürü yetkilileri  koordinesinde kar küreme aracı, loder ve greyderle 3 gündür aralıksız bir şekilde çalışan ekipler, buzlanmaya karşı da tuzlama çalışması yapıyor. Öte yandan Kars- Iğdır kara yolunda ilerleyen bir TIR kayarak yoldan çıktı. TIR, çekici ile kurtarıldı.


Kars'ta yoğun karla mücadele

Kars'ta yoğun karla mücadele

Kars'ta yoğun karla mücadele

Kars'ta yoğun karla mücadele

Kars'ta yoğun karla mücadele

Kars'ta yoğun karla mücadele

Kars'ta yoğun karla mücadele

Kars'ta yoğun karla mücadele

Kars'ta yoğun karla mücadele

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Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Son Dakika Haberleri

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