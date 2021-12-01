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Kars'ta kar etkili oluyor

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta kar etkili oluyor

Kars, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

KARS (AA) - Kars, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Kentte etkili olan sağanağın ardından başlayan kar yüzünden kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yüzünden sürücülerin araçlarıyla yolda ilerlemekte güçlük çektiği ilde, Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Kars Kalesi ve ağaçların üzerinde biriken karlar güzel görüntüler oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı tipiye dönüştü.

Cıbıltepe Kayak Merkezi ve ilçeyi beyaza bürüyen kar ve tipi sebebiyle vatandaşlar ve sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlardan Tacettin Durmuş, kar yağışının uzun süreden beri beklendiğini ifade ederek, "Kars denince akla kar geliyor, kurak bir yaz geçirdik kar yağışının gelmesi yüzleri güldürdü. Sarıkamış'taki Cıbıltepe Kayak Merkezinde kayak sezonu kısa sürede açılacak, herkesi bekliyoruz." dedi.

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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