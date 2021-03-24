Kar etkili oldu
24.03.2021 19:51 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:09
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde kar yaşamı olumsuz etkiledi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde kar yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde yoğunluğunu artırınca sürücülere zor anlar yaşattı.
Kar nedeniyle ağaçlar ve bitkiler beyaza bürünürken, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.
Kardan etkilenen şakrak kuşları bitkilerin arasında yiyecek aradı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci