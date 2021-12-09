Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Genel

Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler Gençler kartopu oynadı, naylon poşetlerle kaydı Kars'ta lapa lapa yağan kar, vatandaşları sokaklara döktü.

KARS (İHA) - Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler

Gençler kartopu oynadı, naylon poşetlerle kaydı

KARS - Kars'ta lapa lapa yağan kar, vatandaşları sokaklara döktü. Kar yağışı altında gençler gönüllerince kar topu oynadı, naylon poşetlerin üstüne oturarak kaydı.

Hava sıcaklığının kar yağışıyla birlikte 1 dereceyi gördüğü Kars'ta vatandaşlar sokaklara akın etti. Haydar Aliyev Caddesi'nde bir araya gelen gençler kardan adam yaparak eğlendi. Sevdikleriyle kar topu oynayan vatandaşlara çocuklar da eşlik etti. Kar yağışına aldırış etmeden saatlerce kar topu oynayan gençler renkli görüntüler ortaya çıkardı. Gençlerin kar savaşı kameralara yansıdı.

Çok güzel kar yağdığını ifade eden vatandaşlar, "Çok güzeldi, hava o kadar güzel ki kar lapa lapa yağıyor. Çok eğlendik" dedi.

Öte yandan kent genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sonrasında belediye ekipleri caddelere kum dökerken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler

Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler

Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler

Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler

Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler

Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler

Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler

Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler

Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler

Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler

Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler

Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler

Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler

Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler

Kars'ta vatandaşlar lapa lapa yağan kar altında çocuklar gibi eğlendiler

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title