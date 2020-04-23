Kars'ta kar Kar yağışı Kars'ta nisan ayının son günlerinde görülen kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı

Kars'ta nisan ayının son günlerinde görülen kar yağışı etkili oldu.

Kentte dün gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Bahar ayında etkili olan ve yaşamı etkileyen kar, vatandaşları da şaşırttı.

Bazı vatandaşlar araçları üzerinde biriken karları temizlerken, bazıları da yol ve kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

Aralıklarla devam eden kar, yüksek kesimlerin beyaza bürünmesine neden oldu.

Kaynak: AA