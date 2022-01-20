Kars'ta kapalı köy yolları açılıyor

Kars'ta kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapanan 81 köy yolundan 23'ü ulaşıma açıldı.

KARS (İHA) - Kars'ta kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapanan 81 köy yolundan 23'ü ulaşıma açıldı. 58 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

Kars'ta kar yağışı sonrasında ekipler seferber oldu. il genelinde kapalı bulunan köy yolları birer birer açılırken, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, merkezde 5, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 8, Digor'da 15, Kağızman'da 10, Sarıkamış'ta 4, Selim'de 1 ve Susuz'da 12 olmak üzere toplam 58 köy yolunda yol açma çalışması yapıyor. Ekiplerin kapalı bulunan köy yollarını kısa sürede yeniden ulaşıma açması bekleniyor. - KARS

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