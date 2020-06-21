Kars'ta kan davalı 2 aile Babalar Günü'nde barıştırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kars'ta kan davalı 2 aile Babalar Günü'nde barıştırıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde 3 yıl önce 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası 2 aile arasında başlayan kan davası, Babalar Günü'nde, Kaymakam İshak Çınar ve kanaat önderlerinin devreye girmesiyle barışla sonlandırıldı.

Kars'ta kan davalı 2 aile Babalar Günü'nde barıştırıldı
21.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 21.06.2020 21:10

Kars'ın Kağızman ilçesinde 3 yıl önce 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası 2 aile arasında başlayan kan davası, Babalar Günü'nde, Kaymakam İshak Çınar ve kanaat önderlerinin devreye girmesiyle barışla sonlandırıldı.

İlçeye bağlı Günindi köyünde 3 yıl önce 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Güneş ve Kılıç aileleri arasında başlayan kan davasının büyümemesi için yörenin kanaat önderleri tarafları barıştırmaya çalıştı.

Kağızman Kaymakamı Çınar'ın da girişimleriyle aileler barışmayı kabul etti. Kağızman Hz. Hamza Camisi'nde bir araya getirilen husumetli 2 aile, camide okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından barıştırıldı.

İshak Çınar, yaptığı konuşmada, 3 yıl önce Günindi köyünde aileler arasındaki olumsuz bir olay yaşandığını ve bugün barışla sonlandırıldığını söyledi.

"Babalar ağlamasın, çocuklar da babaları için ağlamasın"

Olayın barışla sonlandırılmasının sevindirici olduğunu ifade eden Çınar, "Bugün Kağızman'ın bayramı, çünkü ilçemizdeki huzuru arttırmaya yönelik bu örnek toplanmada 3 yıl sonra 2 aileyi barıştırdık. Babalar Günü'ne denk gelen bu anlamlı barış ziyaretinde 'babalar ağlamasın, çocuklar da babaları için ağlamasın' diyerek bu tür olumsuzlukları yaşayan ailelere bugünün örnek olmasının temennisinde bulunarak, katılanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kanaat önderi Hacı Abubekir Parlak da barışma için emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bütün müminler kardeştir, müminler müminlere yardımcı olur. Müminler arasında 3 günden fazla küs kalınması haramdır. Bu barışta bir sünneti seniyyedir. Barışa katkı sağlayan Kaymakamımız Çınar ve herkesten Allah razı olsun." dedi.

Törene, Kağızman Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdem Sarıbaş, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sönmez, İlçe Müftüvekili Mehmet Demirden, AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Nuri Turan ile Güneş ve Kılıç ailelerinin fertleri katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Haber
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var Haber
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Haber
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf Haber
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir Haber
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri...
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Moody's koronavirüsün darbe vurduğu ABD'nin kredi notunu açıkladı
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu
Vatandaşları koronavirüsten korumak için kaçak yapılan taziyelere karşı ikna ekipleri kuruldu
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Apple, ABD'deki 4 eyalette mağazalarını yeniden kapatıyor
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e 'Kıyma makinesi' tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Bakan Soylu'dan Meral Akşener'e "Kıyma makinesi" tepkisi: Keşke o talihsiz cümleyi etmeseydiniz
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı
İngilizce kursunda pompalı tüfekle tavana ateş eden saldırgan gözaltına alındı
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, çeşitli kurumlardan 4 maaş aldığı iddialarına açıklık getirdi
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Gaziantep maçında kaptan olarak sahaya çıkacak
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Libya ordusu, Sisi'nin tehditlerine yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Demet Akalın Mustafa Ceceli Dilan Çiçek Deniz
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Adem Büyük Burak Yılmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Kadın Şehit Bodrum
Şu an buradasınız: Kars'ta kan davalı 2 aile Babalar Günü'nde barıştırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 21:10:06. #1.15#
title