Kars'ta kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Kars'ta kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kars'ta kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kars'ta kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
21.09.2020 18:35 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:35

Kars'ta kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yener Bozan idaresindeki motosiklet ile E.G. yönetimindeki plakası alınamayan kamyonet, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosikletin sürücüsü Bozan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bozan'ın cesedi 112 Acil Servis ekiplerince otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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