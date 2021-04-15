Kars'ta kale yolu yapılıyor

Kars Kalesi yolu 'Kars Vadisi Projesi' kapsamında yapılıyor.

Kars Kalesi yolu 'Kars Vadisi Projesi' kapsamında yapılıyor.

Kars'ta her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kars Kalesi'nin yolu, valilik tarafından hayata geçirilen ve tamamlandığında kent turizmine önemli katkı sağlayacak olan 'Kars Vadisi Projesi' kapsamında yapılmaya başlandı.

Işıklandırmalarıyla birlikte yapımına başlanan kale yolu zemini tarihi dokuya uygun taşla kaplanıyor. Uzun yıllardan beri el vurulmayan kale yolunun yapılması vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılandı. Kale yolunun kısa sürede yapımının tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı