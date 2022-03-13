Kars'ta kaldırımların karı temizleniyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta kaldırımların karı temizleniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kars'ta kaldırımların karı temizleniyor

Kars'ta yoğun kar yağışı aralıklarla devam ederken, belediye ekipleri kaldırımların karını temizliyor.

KARS (İHA) - Kars'ta yoğun kar yağışı aralıklarla devam ederken, belediye ekipleri kaldırımların karını temizliyor.

Kars'ta kar yağışı belediye ekiplerini seferber etti. Kentte kaldırımlarda biriken kar, belediye ekipleri ve işyeri sahiplerince temizleniyor. Yol kenarına yığılan karlar ise kamyonlarla kent dışına çıkarılıyor.

Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu Kars'ta caddelerin karıda temizleniyor. Kent merkezinde belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlatırken, Karayolları ekipleri de kendi sorumluluk bölgesinde yolları ulaşıma açık tutuyor.

Öte yandan son yağan kar ile birlikte Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 75 santimi buldu. Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Kars'ta çok sayıda köy yolu da ulaşıma kapalı bulunuyor. - KARS

Kars'ta kaldırımların karı temizleniyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kars, kar, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title