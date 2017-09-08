Kars'ta Kaldırımların İşgal Edilmesi

Kars Valisi Rahmi Doğan, kentte kafeteryaların kaldırımları işgal etmesine ilişkin, "Benim adımı kullanarak kendi görevlerini savsaklamayı tercih etmesinler. Herkes kendi görevini, herkes kendi işini yapacak." dedi.



Vali Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kars merkezindeki kafeteryaların önü, kaldırımlarınları tamamen kapatılarak iç mekan haline dönüştürdüğü söyledi.



Kaldırımların işgal edilmesi konusunda vatandaşların rahatsız olduğunu ve yoğun şekilde şikayet aldıklarını ifade eden Doğan, "Koruma Kurulu tarafından bir karar alındı ve bu karar çerçevesinde de bu tentenelerin sökülmesi ve kaldırımların kamuoyuna açılmasıyla ilgili bir karar verildi. Bu karar üzerine Belediye Başkanına bunun tebligatı yapıldı." dedi.



Başkan polis desteği istedi



Doğan, Belediye Başkanlığının çadırların kaldırılmasıyla ilgili encümenden bir karar alındığını hatırlatarak, "Bu kararın uygulanması için dün Belediye Başkanı beni aradı kararı uygulayamadıklarını ve kararı uygulayabilmek için de polis desteğine ihtiyaçlarının olabileceğini ifade etti. Ben tabi bu kararı uygulama görev ve yetkisi kendisinde olduğu için böyle bir talep geldiğinde bu desteği kendilerine verebileceğini söyledim.



Oysa kamuoyundan bize yapılan dönüşlerde de sanki bu çadırların Vali tarafından kaldırıldığı, işte zabıtanın kafeteryaları dolaşarak 'Valinin talimatıdır, bunlar kaldırılacak' şeklinde hem kafeterya sahiplerini hem de kamuoyuna bu şekilde yanlış bir bilgi verilmiştir." ifadesini kullandı.



Herkes işini yapacak



Vatandaşların yanlış bilgilendirildiğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:



"Benim adımı kullanarak kendi görevlerini savsaklamayı tercih etmesinler. Herkes kendi görevini, herkes kendi işini yapacak. Belediye Başkanı kendi işini kendisi yapacaktır. Burada kamudan, devletten, polisten, emniyetten, güvenlik güçlerinden bir destek talebi olursa elbette ki biz bunu vereceğiz ama şehire sanki valinin talimatıymış gibi herkese lanse edilerek iş yapmaya kalkmak yanlış bir şeydir.



İş belediye başkanının sorumluluğunda



Ben bunu buradan ikaz ediyorum, tüm kamu kurum ve kuruluşları kendi iş ve işleyişlerini kendileri bizzat yapsınlar. Bizim Belediyeler üzerinde genel gözetim ve denetim yetkimiz vardır, bu genel gözetim ve denetim yetkisini biz elbette ki kullanıyoruz. Gerektiği zaman müfettiş talep ederek bu uygulamaları yerinde incelettiriyoruz ve yasal işlemleri de yaptırıyoruz. Ben bunu kamuoyuyla paylaşmak istedim. Burada görev ve yetki, bu çadırların kaldırılması ve kaldırımların kamunun kullanımına açılması görev ve yetkisi belediye başkanına aittir. Bu çadırları sökme görevi belediye başkanının görevidir."