Kars'ta kaldırımlar yıkanıyor
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Kars'ta kaldırımlar yıkanıyor

Kars'ta kaldırımlar yıkanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta kaldırımlar köpüklü suyla yıkanıyor.

Kars'ta kaldırımlar köpüklü suyla yıkanıyor.

Kars Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kentte kaldırımları köpüklü suyla yıkıyor. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalarda kaldırımlar tek tek yıkanırken, kaldırımlardan çıkan atıklar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince süpürülerek kaldırılıyor.

İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yapılan kaldırım yıkama çalışmaları devam ederken, vatandaşlardan kaldırımları temiz tutmaları istendi. - KARS

Kars'ta kaldırımlar yıkanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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