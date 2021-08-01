Kars'ta kaldırımlar tazyikli suyla yıkanıyor
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Kars'ta kaldırımlar tazyikli suyla yıkanıyor

Kars'ta kaldırımlar tazyikli suyla yıkanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta kaldırımlar tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor.

Kars'ta kaldırımlar tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor.

Kars Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kentte kaldırımları yıkıyor. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda yapılan çalışmalarda kaldırımlar tek tek yıkanırken, kaldırımlardan çıkan atıklar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince süpürülerek kaldırılıyor.

İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yapılan kaldırım yıkama çalışmalarının bütün cadde ve sokaklarda devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan belediye ekipleri vatandaşlar yıkanan kaldırımları temiz tutmaları istendi. - KARS

Kars'ta kaldırımlar tazyikli suyla yıkanıyor
Kars'ta kaldırımlar tazyikli suyla yıkanıyor
Kars'ta kaldırımlar tazyikli suyla yıkanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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