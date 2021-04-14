Kars'ta, kaldırım işgaline ceza uygulanacak
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Kars'ta, kaldırım işgaline ceza uygulanacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kars'ta, kaldırım işgaline ceza uygulanacak

KARS Belediyesi kaldırım işgali yapan esnafı uyardı.

KARS Belediyesi kaldırım işgali yapan esnafı uyardı. Zabıta Müdürülüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu dükkanların önüne taşan reklam afişi, ürün tezgahı, masa ve sandalyelerin kaldırılmaması halinde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kaldırım işgali yapan esnafı denetleyerek son uyarılarını yaptı. Ekiplerin uyarılara uymayan esnafa idari işlem uygulayarak para cezası kesilecek. Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen yoğun şikayet üzerine cadde ve sokaklarda yayaların kullanım alanı olan kaldırımlar başta olmak üzere, yol kenarlarının iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların geçişini engelleyen hiçbir malzemenin yol ve kaldırımda bulunmasına izin verilmeyeceğini belirterek, kaldırımları işgal eden iş yeri sahiplerine söz konusu işgallerin belediye mevzuatına aykırı olduğunu ve bu kanunlara riayet edilmediği takdirde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 38.maddesine istinaden idari işlem yapılacağı bildirildi.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan uygulamada ana arterler ve ara sokaklarda kaldırımları işgal eden esnafa yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Uyarılara aldırış etmeyerek reklam tabelaları ve ürün tezgahlarını kaldırmayan dükkan sahiplarine ise ekipler müdahale etti.

 


Kars'ta, kaldırım işgaline ceza uygulanacak
Kars'ta, kaldırım işgaline ceza uygulanacak
Kars'ta, kaldırım işgaline ceza uygulanacak
Kars'ta, kaldırım işgaline ceza uygulanacak
Kars'ta, kaldırım işgaline ceza uygulanacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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