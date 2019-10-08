Kars'ta kafasına kamyon kasası kapağı çarpan kişi öldü

08.10.2019 14:56

Kars'ta yük boşaltırken kamyonun kasasının kapağı kafasına çarpan kişi öldü.

Kentteki çimento fabrikasında kamyondan yük boşaltırken kafasına kamyon kasasının kapağı çarpan A.A. ağır yaralandı.

Çağrılan ambulans ile Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan A.A. buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA