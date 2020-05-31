Kars'ta kadınların sarıyağ mesaisi başladı
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Kars'ta kadınların sarıyağ mesaisi başladı

Kars'ta kadınların sarıyağ mesaisi başladı Karslı kadınlar ateşte kaynatarak erittiği tereyağını, sarıyağa dönüştürmeye başladı.

31.05.2020 08:48 | Son Güncelleme: 31.05.2020 08:53

Kars'ta kadınların sarıyağ mesaisi başladı

KARS - Karslı kadınlar ateşte kaynatarak erittiği tereyağını, sarıyağa dönüştürmeye başladı.

Kadınlar aldıkları tereyağlarını evlerinin balkonlarında tüp üzerinde tencerelerde kaynatarak sarıyağa dönüştürüyor.

Kars sofralarının vazgeçilmezi arasında bulunan sarıyağ, A, D, E vitaminleri yönünden zengin, ayrıca içeriğindeki K2 vitaminiyle kemiklerin güçlenmesini sağlıyor.

Her yıl Mayıs ayında aldığı tereyağını oğlu ile birlikte evlerinin balkonunda eriten Fatma Erkoç, daha sonra erittiği tereyağından sarıyağ elde ediyor.

Tereyağını bir tencereye alınıp kısık ateşte eriten Fatma Erkoç, önce yağı eritiyor. Daha sonra kaynayan yağın tortularının dibe çökmesini bekliyor. Yağın tortuları dibe çöktükten sonra süzgeç veya kaşık yardımıyla kaynayan yağın üzerinde köpükleri alıyor. Erkoç, son olarak yağı çinko kovalara koyarak muhafaza ediyor.

Annesi Fatma Erkoç'a yardım ettiğini ifade eden Serkan Erkoç, "Her yıl Mayıs ayında aldığımız tereyağını sarıyağa çevirmek için bir takım işlemlerden geçiriyoruz. Burada kaynatıyoruz, tortusunu alıp tereyağını, sarı rengini alan sarıyağ haline getiriyoruz. Bunu da hangel yemeklerinde, haşıl yemeklerinde ve yöresel yemeklerde kullanıyoruz. Kışlık yağımızı böylece hazırlamış oluyoruz"

Karslım kadınlar, sarıyağı makarnalardan yemeklere, kahvaltıdan pilavlara pek çok yerde kullanıyor.

İçerisinde laktoz ya da oksitlenmiş kolesterol olmadığından daha sağlıklı olan sarıyağ, A, D, E vitaminleri yönünden zengin. Ayrıca içeriğindeki K2 vitamini kemiklerin güçlenmesini sağlar. Tıpkı Hindistan cevizi yağı gibi zayıflamaya yardımcı olur. Kolesterolü düşürür. Sindirime de yardımcı olur.

Kars'ta kış sofralarının olmazsa olmazı sarıyağ, tereyağının eritilerek kaynatılmasından elde ediliyor. Karslı kadınlar, her yıl Mayıs ayında aldıkları tereyağını sarıyağa dönüştürerek kışın yemek için saklıyor.

Kars'ta kadınların sarıyağ mesaisi başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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