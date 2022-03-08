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Kars'ta kadınlar günü etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kars'ta kadınlar günü etkinliği

Kars'ta, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

KARS (İHA) - Kars'ta, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kars Valiliği'nce Faikbey Caddesi üzerinde bulunan Kars Valiliği Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Kars Valiliği, Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile kurumların açtıkları stantlarda vatandaşlara el broşürü dağıtıldı. Görevliler kadınları bilgilendirdi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve beraberindekiler stantları gezerek yetkilerden bilgi aldı.

Stantları gezen Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Toplumumuz temel taşı olan kadınlarımızın yaptığı fedakarlığı, onların emeğini, onların bize kazandırdıklarını toplum olarak bir günde olsa anma günü olduğu için onları bugün minnetle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Kadınlarımız toplumda hepimiz için çok önemli şeyler üretiyorlar. Kadınlarımıza her şeyin temel taşı diyebiliriz. Bizim başımızın tacı olan kültürümüzde, inancımızda çok kıymetli yeri olan kadınlarımızın bu günü yürekten kutluyorum" dedi.

Öte yandan Vali Öksüz ve beraberindekiler daha sonra açılan stantları gezdiler. Stantlarda Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı'nda görevli personellerde vatandaşları bilgilendirdiler. - KARS

Kars'ta kadınlar günü etkinliği

Kars'ta kadınlar günü etkinliği

Kars'ta kadınlar günü etkinliği

Kars'ta kadınlar günü etkinliği

Kars'ta kadınlar günü etkinliği

Kars'ta kadınlar günü etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Emniyet Müdürlüğü, Mart, Kars, Yerel, Haberler

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