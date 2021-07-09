Kars'ta Kaçak Su Kullanımına Geçit Yok!
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Kars'ta Kaçak Su Kullanımına Geçit Yok!

Kars'ta Kaçak Su Kullanımına Geçit Yok!
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye ekiplerimiz kent genelinde kaçak su kullanımına yönelik kapsamlı mücadelesini sürdürüyor.

Belediye ekiplerimiz kent genelinde kaçak su kullanımına yönelik kapsamlı mücadelesini sürdürüyor. Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz halkımızın içme suyu anlamında mağduriyet yaşamaması, kaynaklarımızın daha etkin kullanılması ve kaçak veya usulsüz su kullanımlarının önüne geçmek adına denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye ekiplerimizce usulsüz ve kaçak su kullananlara gerekli cezai işlemler uygulanıyor.

Kaynak: Habermetre

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