Kars'ta kaçak sigara operasyonu
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1527 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1527 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın önlenmesi için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Ekipler, Kağızman-Selim kara yolunda durduğu aracın alt kısmında 1390 paket kaçak sigara yakaladı. Şehirler arası otobüsle yolculuk yapan bir kişide de 137 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Polisler iki farklı kaçakçılık olayıyla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.